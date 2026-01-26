Взрывы без конца: «простой терроризм» в Харькове — итоги 26 января

Трое суток подряд Харьков живет под ударами беспилотников. Ледяной дождь надвигается на Харьковскую область. Метрошколу расширили в Харькове. Метрополитен установил мировой рекорд. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 января.

Особенно интенсивная серия террора началась в ночь на субботу, 24 января. Город подвергся атаке «Шахедов». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах 25 БпЛА. По данным мэрии, они пришлись на 13 локаций. В прокуратуре добавили: был еще и ракетный удар – «Искандером» по гражданскому предприятию. В основном досталось Индустриальному и Немышлянскому районам. Пострадал 31 человек, в том числе двое детей. В воскресенье российские атаки обошлись без значительного количества пострадавших, однако также были интенсивными. В ход пошли «Молнии». «Прилеты» были по частному дому в Немышлянском районе и многоэтажкам – в Киевском. Ранения получила пожилая женщина. Сегодня в городе посреди воздушной тревоги случались лишь короткие перерывы. Снова летели «Молнии». Были сбития в воздухе и на подлете к Харькову. Однако некоторые беспилотники преодолели ПВО. Когда мы готовили этот выпуск, было известно о «прилетах» в Немышлянском и Киевском районах. На местах повреждены окна многоэтажек, без пострадавших. Городской голова Харькова Игорь Терехов, комментируя действия российской армии, назвал их «простым терроризмом». По словам мэра, такой интенсивности вражеских атак Харьков не видел уже давно. Только за последнюю неделю зафиксировали 35 обстрелов.

<br />

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11:00-12:00 27 января. К вечеру метеорологическое бедствие охватит весь регион. Служба восстановления инфраструктуры предупредила водителей о высоком риске образования гололеда. От поездок советуют по возможности воздержаться.

Там смогут учиться 350 детей. Директор городского департамента образования Ольга Деменко отметила: школьники прилегающего района до этого момента не имели возможности учиться офлайн. Это первая безопасная локация рядом. В частности, учиться там смогут школьники одного из лучших лицеев города – 45-го. Плюс новой учебной территории – в том, что там детям будет, куда выйти на переменку, пространство это позволяет. Оборудовал новые классы ЮНИСЕФ при финансовой поддержке Евросоюза.

Его признали приглашенные в город специалисты THE BOOK OF WORLD RECORDS. Предметом их анализа стали 16 монументальных панно в технике горячей эмали на меди. Ими украшены три станции метрополитена — «Ботанический сад», «Алексеевская» и «Победа». Теперь официально подтверждено: это самый большой в мире ансамбль работ, выполненный в этой уникальной технике. Фиксацию рекорда провели на станции «Победа», отметили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».