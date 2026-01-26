Армия РФ атаковала БпЛА два района Харькова
Вражеские БпЛА ударили по Немышлянскому и Киевскому районах городах.
Дополнено в 15:54. Кроме этого, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате попадания повреждено остекление окон домов. Информация о пострадавших уточняется», – пишет Олег Синегубов.
15:21. О попадании БпЛА типа Молния в Немышлянском районе сообщил мэр Игорь Терехов. В результате удара повреждено остекление в многоэтажных жилых домах. На месте работают соответствующие службы, добавил мэр.
Напомним, взрыв в Харькове слышали и утром, раздался около 11:15. Вскоре мэр Игорь Терехов объяснил: на подлете в Харьков Силу обороны уничтожили российский беспилотник. Удара по городу не было. Также взрыв слышали в городе около 14:50. Терехов отметил, что предварительно, он прозвучал за пределами города.
