Армия РФ атаковала БпЛА два района Харькова

Общество 15:54   26.01.2026
Виктория Яковенко
Армия РФ атаковала БпЛА два района Харькова Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Вражеские БпЛА ударили по Немышлянскому и Киевскому районах городах. 

Дополнено в 15:54. Кроме этого, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания повреждено остекление окон домов. Информация о пострадавших уточняется», – пишет Олег Синегубов.

15:21. О попадании БпЛА типа Молния в Немышлянском районе сообщил мэр Игорь Терехов. В результате удара повреждено остекление в многоэтажных жилых домах. На месте работают соответствующие службы, добавил мэр.

Напомним, взрыв в Харькове слышали и утром, раздался около 11:15. Вскоре мэр Игорь Терехов объяснил: на подлете в Харьков Силу обороны уничтожили российский беспилотник. Удара по городу не было. Также взрыв слышали в городе около 14:50. Терехов отметил, что предварительно, он прозвучал за пределами города.

Читайте также: «Такой интенсивности атак Харьков не видел давно» — Терехов о прошлой неделе

Автор: Виктория Яковенко
26.01.2026, 15:56
26.01.2026, 06:00
26.01.2026, 11:28
25.01.2026, 21:57
26.01.2026, 12:05
