В Харькове снова слышали взрыв: он раздался за пределами города — Терехов
Около 14:50 в Харькове раздался взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что предварительно, взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города.
Отметим, что воздушную тревогу в городе объявили в 14:42. В Воздушных силах ВСУ не информировал о ее причине.
А мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики из Брянска. Однако локационно цели не фиксировались.
Напомним, взрыв в Харькове слышали и утром, раздался около 11:15. Вскоре мэр Игорь Терехов объяснил: на подлете в Харьков Силу обороны уничтожили российский беспилотник. Удара по городу не было.
26 января 2026 в 15:01