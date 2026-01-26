В Харькове снова слышали взрыв: он раздался за пределами города — Терехов

Около 14:50 в Харькове раздался взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что предварительно, взрыв, который был слышен в Харькове, прогремел за пределами города.

Отметим, что воздушную тревогу в городе объявили ​​в 14:42. В Воздушных силах ВСУ не информировал о ее причине.

А мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики из Брянска. Однако локационно цели не фиксировались.

Напомним, взрыв в Харькове слышали и утром, раздался около 11:15. Вскоре мэр Игорь Терехов объяснил: на подлете в Харьков Силу обороны уничтожили российский беспилотник. Удара по городу не было.