У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов
Близько 14:50 у Харкові пролунав вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що, попередньо, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.
Зазначимо, що повітряну тривогу у місті оголосили о 14:42. У Повітряних силах не інформували про її причину.
А моніторингові канали писали про загрозу балістики з Брянська. Однак локаційно цілі не фіксували.
Нагадаємо, вибух у Харкові чули і вранці, пролунав близько 11:15. Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було.
Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 15:01;