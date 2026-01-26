У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов

Близько 14:50 у Харкові пролунав вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що, попередньо, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.

Зазначимо, що повітряну тривогу у місті оголосили о 14:42. У Повітряних силах не інформували про її причину.

А моніторингові канали писали про загрозу балістики з Брянська. Однак локаційно цілі не фіксували.

Нагадаємо, вибух у Харкові чули і вранці, пролунав близько 11:15. Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було.