Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова

Суспільство 15:54   26.01.2026
Вікторія Яковенко
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова

Ворожі БпЛА вдарили по Немишлянському та Київському районах міста.

Доповнено о 15:54. Крім цього, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання пошкоджено скління вікон будинків. Інформація про постраждалих уточнюється», – пише Олег Синєгубов.

15:21. Про влучання БпЛА типу «Молния» в Немишлянському районі повідомив мер Ігор Терехов. Унаслідок удару пошкоджено скління в багатоповерхових житлових будинках. На місці працюють відповідні служби, додав міський голова.

Нагадаємо, вибух у Харкові чули і вранці, пролунав близько 11:15. Незабаром мер Ігор Терехов пояснив: на підльоті до Харкова Сили оборони знищили російський безпілотник. Удару по місту не було. Також вибух чули у місті близько 14:50. Терехов зазначив, що, попередньо, він пролунав за межами міста.

Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень

Автор: Вікторія Яковенко
