У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області

Події 10:30   27.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, після обстрілів окупантів розпочалися вісім пожеж у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Харкові.

“Вдень ворожий ударний дрон влучив у двір житлової п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова. Рятувальники ДСНС Харківщини оперативно провели обстеження території після обстрілу. Зафіксовано пошкодження скління вікон у багатоквартирних будинках, а також пошкоджені легкові автомобілі, припарковані поблизу місця влучання”, – зазначили рятувальники.

Увечері ворог атакував Індустріальний район. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено навчальний заклад, почалися пожежі. Також є руйнування у прилеглих багатоповерхівках. Є інформація про трьох постраждалих.

Крім того, зафіксовано пожежі від ворожих обстрілів:

  • у Лозівському районі в м. Лозова горіли дві зруйновані складські будівлі на території підприємства на площі 300 метрів квадратних, в селі Червоне Близнюківської громади — приватні господарча споруда та гараж на загальній площі 15 метрів квадратних;
  • у Чугуївському районі в селі Миколаївка Проліснянської громади зайнялась господарча споруда на площі 30 метрів квадратних, постраждали двоє людей;
  • у Куп’янському районі в селі Горожанівка Шевченківської громади горів приватний будинок на площі 100 метрів квадратних.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
