У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, після обстрілів окупантів розпочалися вісім пожеж у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Харкові.

“Вдень ворожий ударний дрон влучив у двір житлової п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова. Рятувальники ДСНС Харківщини оперативно провели обстеження території після обстрілу. Зафіксовано пошкодження скління вікон у багатоквартирних будинках, а також пошкоджені легкові автомобілі, припарковані поблизу місця влучання”, – зазначили рятувальники.

Увечері ворог атакував Індустріальний район. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено навчальний заклад, почалися пожежі. Також є руйнування у прилеглих багатоповерхівках. Є інформація про трьох постраждалих.

Крім того, зафіксовано пожежі від ворожих обстрілів: