У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, після обстрілів окупантів розпочалися вісім пожеж у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Харкові.
“Вдень ворожий ударний дрон влучив у двір житлової п’ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова. Рятувальники ДСНС Харківщини оперативно провели обстеження території після обстрілу. Зафіксовано пошкодження скління вікон у багатоквартирних будинках, а також пошкоджені легкові автомобілі, припарковані поблизу місця влучання”, – зазначили рятувальники.
Увечері ворог атакував Індустріальний район. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено навчальний заклад, почалися пожежі. Також є руйнування у прилеглих багатоповерхівках. Є інформація про трьох постраждалих.
Крім того, зафіксовано пожежі від ворожих обстрілів:
- у Лозівському районі в м. Лозова горіли дві зруйновані складські будівлі на території підприємства на площі 300 метрів квадратних, в селі Червоне Близнюківської громади — приватні господарча споруда та гараж на загальній площі 15 метрів квадратних;
- у Чугуївському районі в селі Миколаївка Проліснянської громади зайнялась господарча споруда на площі 30 метрів квадратних, постраждали двоє людей;
- у Куп’янському районі в селі Горожанівка Шевченківської громади горів приватний будинок на площі 100 метрів квадратних.
Читайте також: Наслідки обстрілів енергетики ліквідували: чому немає світла (доповнено)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 10:30;