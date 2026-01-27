В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, после обстрелов оккупантов начались восемь пожаров в Богодуховском, Лозовском, Купянском и Чугуевском районах области, а также в Харькове.

«Днем вражеский ударный дрон попал во двор жилой пятиэтажки в Немышлянском районе Харькова. Спасатели ГСЧС Харьковской области оперативно провели обследование территории после обстрела. Зафиксированы повреждения остекления окон в многоквартирных домах, а также повреждены легковые автомобили, припаркованные вблизи места попадания», – уточнили в ГСЧС.

Вечером враг атаковал Индустриальный район. В результате ракетных ударов повреждено учебное заведение, начались пожары. Также есть разрушения в близлежащих многоэтажках. Есть информация о троих пострадавших.

Кроме того, зафиксированы пожары от вражеских обстрелов: