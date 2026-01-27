Live

В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области

Происшествия 10:30   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, после обстрелов оккупантов начались восемь пожаров в Богодуховском, Лозовском, Купянском и Чугуевском районах области, а также в Харькове.

«Днем вражеский ударный дрон попал во двор жилой пятиэтажки в Немышлянском районе Харькова. Спасатели ГСЧС Харьковской области оперативно провели обследование территории после обстрела. Зафиксированы повреждения остекления окон в многоквартирных домах, а также повреждены легковые автомобили, припаркованные вблизи места попадания», – уточнили в ГСЧС.

Вечером враг атаковал Индустриальный район. В результате ракетных ударов повреждено учебное заведение, начались пожары. Также есть разрушения в близлежащих многоэтажках. Есть информация о троих пострадавших.

Кроме того, зафиксированы пожары от вражеских обстрелов:

  • в Лозовском районе в г. Лозовая горели два разрушенных складских здания на территории предприятия на площади 300 квадратных метров;
  • в Чугуевском районе в селе Николаевка Пролеснянской громады загорелось хозяйственное сооружение на площади 30 квадратных метров, пострадали два человека;
  • в Купянском районе в селе Горожановка Шевченковской громады горел частный дом на площади 100 квадратных метров.

Читайте также: Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, бои в регионе
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, бои в регионе
27.01.2026, 09:47
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Сегодня 27 января 2026: какой день в истории
Сегодня 27 января 2026: какой день в истории
27.01.2026, 06:00
Атаку на энергообъект в Харькове подтвердил Терехов: где есть отключения
Атаку на энергообъект в Харькове подтвердил Терехов: где есть отключения
26.01.2026, 22:17
Ракетный удар по Харькову: город частично без света, останавливалось метро
Ракетный удар по Харькову: город частично без света, останавливалось метро
26.01.2026, 22:45
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области
27.01.2026, 10:30

Новости по теме:

26.01.2026
Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
23.01.2026
ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»
18.01.2026
Трагедия на Богодуховщине: в огне погиб мужчина. Причину назвали в ГСЧС
14.01.2026
ГСЧС: четыре пожара бушевали после «прилетов» в регионе, есть пострадавшие
05.01.2026
Трое людей погибли в бытовых пожарах в Харькове и области – ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 10:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, после обстрелов оккупантов начались восемь пожаров в Богодуховском, Лозовском, Купянском и Чугуевском районах области".