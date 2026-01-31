Бої на півночі Харківщини: ворог штурмував 25 разів на добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 31 січня підтвердив підвищену активність окупантів, що триває, на півночі Харківської області – на Південно-Слобожанському напрямку.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового“, – поінформували в ранковому зведенні ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку за добу було десять атак. Усього ж на фронті в Україні сталося 204 штурми.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників”, – зазначили в Генштабі.

Захисники оновили дані про втрати ворога.