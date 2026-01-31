Live

Бои на севере Харьковщины: враг штурмовал 25 раз за сутки — Генштаб

Фронт 08:08   31.01.2026
Оксана Горун
Бои на севере Харьковщины: враг штурмовал 25 раз за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 31 января подтвердил продолжающуюся повышенную активность оккупантов на севере Харьковской области — на Южно-Слобожанском направлении.

«На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Тернового, Григорьевки, Фиголовки, Петро-Ивановки. На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосиново», — проинформировали в утренней сводке ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении за сутки было десять атак.  Всего же на фронте в Украине произошло 204 штурма.

Читайте также: «Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БпЛА и два района сосредоточения личного состава российских захватчиков», — отметили в Генштабе.

Защитники обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
