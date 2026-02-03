Міг убити брата-близнюка: копи знайшли на балконі у підозрюваного частини тіла

На балконі у квартирі у Чугуєві правоохоронці знайшли частини тіла 55-річного чоловіка. Як виявилося, їх зберігав брат-близнюк вбитого, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наприкінці січня до копів звернулася мешканка Чугуєва та повідомила, що переживає за свого сусіда, який несподівано зник.

“Поліцейські з’ясували, що останнім, хто бачив чоловіка, був його 55-річний брат-близнюк, з яким вони спільно проживали. Поведінка родича викликала обґрунтовані підозри у поліцейських, у зв’язку з чим були проведені невідкладні слідчі дії. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили фрагменти тіла зниклого, що свідчили про насильницький характер смерті”, – пишуть у поліції.

За версією слідства, увечері 18 січня між братами виникла сварка. Після чого один із братів ударив іншого ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину.

“Аби приховати сліди злочину, наступного дня фігурант розчленував тіло. Голову та кінцівки він виніс та викинув у смітник, а інші фрагменти тіла зберігав на балконі квартири, де їх згодом виявили правоохоронці”, – передають у поліції.

Наразі підозрюваного затримали та помістили до СІЗО. Йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці.