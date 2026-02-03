Live

Міг убити брата-близнюка: копи знайшли на балконі у підозрюваного частини тіла

Події 11:48   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Міг убити брата-близнюка: копи знайшли на балконі у підозрюваного частини тіла

На балконі у квартирі у Чугуєві правоохоронці знайшли частини тіла 55-річного чоловіка. Як виявилося, їх зберігав брат-близнюк вбитого, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наприкінці січня до копів звернулася мешканка Чугуєва та повідомила, що переживає за свого сусіда, який несподівано зник.

“Поліцейські з’ясували, що останнім, хто бачив чоловіка, був його 55-річний брат-близнюк, з яким вони спільно проживали. Поведінка родича викликала обґрунтовані підозри у поліцейських, у зв’язку з чим були проведені невідкладні слідчі дії. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили фрагменти тіла зниклого, що свідчили про насильницький характер смерті”, – пишуть у поліції.

Убив у Чугуєва брата-близнюка

За версією слідства, увечері 18 січня між братами виникла сварка. Після чого один із братів ударив іншого ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину.

“Аби приховати сліди злочину, наступного дня фігурант розчленував тіло. Голову та кінцівки він виніс та викинув у смітник, а інші фрагменти тіла зберігав на балконі квартири, де їх згодом виявили правоохоронці”, – передають у поліції.

Убив у Чугуєва брата-близнюка

Наразі підозрюваного затримали та помістили до СІЗО. Йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці.

Читайте також: По Харкову вдарила «Молния» – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

06.11.2024
Сестер-близнючок, що побилися, копи Харкова розняли і заборонили спілкуватися


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Міг убити брата-близнюка: копи знайшли на балконі у підозрюваного частини тіла», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 11:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На балконі у квартирі у Чугуєві правоохоронці знайшли частини 55-річного чоловіка. Як виявилося, їх зберігав брат-близнюк вбитого, встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".