Мог убить брата-близнеца: копы нашли на балконе у подозреваемого части тела

На балконе в квартире в Чугуеве правоохранители нашли части тела 55-летнего мужчины. Как оказалось, их хранил брат-близнец убитого, установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В конце января к копам обратилась жительница Чугуева и сообщила, что переживает за своего соседа, который неожиданно пропал.

«Полицейские выяснили, что последним, кто видел мужчину, был его 55-летний брат-близнец, с которым они совместно проживали. Поведение родственника вызвало обоснованные подозрения у полицейских, в связи с чем были проведены неотложные следственные действия. Во время осмотра дома правоохранители обнаружили фрагменты тела пропавшего, свидетельствовавшие о насильственном характере смерти», – пишут в полиции.

По версии следствия, вечером 18 января между братьями возникла ссора. После чего один из братьев ударил другого ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

«Чтобы скрыть следы преступления, на следующий день фигурант расчленил тело. Голову и конечности он вынес и выбросил в помойку, а другие фрагменты тела хранил на балконе квартиры, где их впоследствии обнаружили правоохранители», – передают в полиции.

На данный момент подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.