Обмін військовополоненими у найближчі дні анонсував Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має відбутися обмін військовополонених.
«Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.
Він наголосив, що не повинно бути винагород агресору. Інакше РФ з часом зірве будь-яку домовленість.
4 Лютого 2026 в 20:45