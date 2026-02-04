Live

Обмін військовополоненими у найближчі дні анонсував Зеленський

Політика 20:45   04.02.2026
Оксана Якушко
Обмін військовополоненими у найближчі дні анонсував Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має відбутися обмін військовополонених.

«Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що не повинно бути винагород агресору. Інакше РФ з часом зірве будь-яку домовленість.

Автор: Оксана Якушко
