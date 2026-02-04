Обмен военнопленными в ближайшие дни анонсировал Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен военнопленных.
«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой. И вообще, наша украинская позиция очень четкая: войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось – чтобы люди в Украине это чувствовали – ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары», — заявил Зеленский в вечернем обращении.
Он подчеркнул, что не должно быть вознаграждения агрессору. Иначе РФ со временем сорвет любую договоренность.
- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: Володимир Зеленський, обмен пленными;
