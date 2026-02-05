План незламної енергетики пропонує розробити в Україні мер Харкова

Держпрограму підтримки прифронтових громад, в якій будуть прописані механізми співфінансування та захисту енергоінфраструктури, необхідно розробити в Україні, вважає мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Під час Форуму прифронтових міст та громад Терехов наголосив, що встановлення когенераційного обладнання та його захист потребують значних коштів, яких у бюджетах прифронтових громад не вистачає.

“Потрібно сьогодні для прифронтових міст і громад розробити план незламної енергетики. Але ж це великі кошти. Тут були міжнародні партнери, я вів з ними перемовини не тільки щодо Харкова, а й щодо Одещини щодо встановлення панелей сонячних. І для інших міст. Крім цього, потрібно захистити. Можна встановити когенерацію, але ще її потрібно захистити. Можна встановити блочну модульну котельню, але ж її потрібно захистити. І ми маємо жахливі приклади – тільки ми зробили когенерацію, зареєстрували цю когенерацію, у наступні два дні у нас пряме влучання туди. Я вважаю, що це не потрібно робити у відкритому доступі, поки йде війна”, – зазначив мер.