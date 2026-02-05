План несокрушимой энергетики предлагает разработать в Украине мэр Харькова
Госпрограмму поддержки прифронтовых громад, где будут прописаны механизмы софинансирования и защиты энергоинфраструктуры, необходимо разработать в Украине, считает мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.
В ходе Форума прифронтовых городов и громад Терехов подчеркнул, что установка когенерационного оборудования и его защита требуют значительных средств, которых в бюджетах прифронтовых громад не хватает.
«Сегодня для прифронтовых городов и громад необходимо разработать план несокрушимой энергетики. Но это большие средства. Здесь были международные партнеры, я вел с ними переговоры не только по Харькову, но и по Одесской области об установке солнечных панелей. И для других городов. Кроме этого, нужно защитить. Можно установить когенерацию, но еще ее нужно защитить. Можно установить блочную модульную котельную, но ее нужно защитить. И у нас есть ужасные примеры — только мы сделали когенерацию, зарегистрировали эту когенерацию, в следующие два дня у нас прямое попадание туда. Я считаю, что это не нужно делать в открытом доступе, пока идет война», — отметил мэр.
