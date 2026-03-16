«Шахед» ударил по Салтовке: что известно

Происшествия 16:10   16.03.2026
Виктория Яковенко
Удар вражеского БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Салтовском районе.

Дополнено в 16:10. Удар БпЛА пришелся на пустырь за жилыми домами. Сейчас — без пострадавших и разрушений. Обследование ближайшей территории продолжается, уточнил мэр Игорь Терехов.

16:04. «Прилет» – в пределах жилой застройки, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.

Отметим, около 15:45 мониторниговые каналы писали о вражеском БпЛА над Харьковом.

Он кружил над городом около 15 минут.

Напомним, около 12:30 враг ударил по предприятию в Немышлянском районе Харькова. Пострадали 52-летний, 54-летний и 62-летний мужчины, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Также утром 16 марта россияне атаковали Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал об одном пострадавшем. Второй удар пришелся по границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. В областной прокуратуре уточнили, что военные РФ атаковали двумя БпЛА, предварительно, типа «Герань-2». Пострадал 33-летний мужчина,у него острая реакция на стресс.

Кроме этого, два «прилета» БпЛА были за ночь в Харькове. Удары зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Киевский район. По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили БпЛА типа «Шахед».

Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
