«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
Удар вражеского БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Салтовском районе.
Дополнено в 16:10. Удар БпЛА пришелся на пустырь за жилыми домами. Сейчас — без пострадавших и разрушений. Обследование ближайшей территории продолжается, уточнил мэр Игорь Терехов.
16:04. «Прилет» – в пределах жилой застройки, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.
Отметим, около 15:45 мониторниговые каналы писали о вражеском БпЛА над Харьковом.
Он кружил над городом около 15 минут.
Напомним, около 12:30 враг ударил по предприятию в Немышлянском районе Харькова. Пострадали 52-летний, 54-летний и 62-летний мужчины, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Также утром 16 марта россияне атаковали Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал об одном пострадавшем. Второй удар пришелся по границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура. В областной прокуратуре уточнили, что военные РФ атаковали двумя БпЛА, предварительно, типа «Герань-2». Пострадал 33-летний мужчина,у него острая реакция на стресс.
Кроме этого, два «прилета» БпЛА были за ночь в Харькове. Удары зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Киевский район. По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили БпЛА типа «Шахед».
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 16:10;