Live

«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо

Події 16:10   16.03.2026
Вікторія Яковенко
Удар ворожого БпЛА типу «Шахед» зафіксували у Салтівському районі.

Доповнено о 16:10. Удар БпЛА прийшовся на пустир за житловими будинками. Наразі без постраждалих та руйнувань. Обстеження прилеглої території триває, уточнив мер Ігор Терехов.

16:04. “Приліт” – в межах житлової забудови, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Деталі наразі з’ясовують.

Зазначимо, близько 15:45 моніторнигові канали писали про ворожий БпЛА над Харковом.

Він кружляв над містом близько 15 хвилин.

Нагадаємо, близько 12:30 ворог вдарив по підприємству в Немишлянському районі Харкова. Постраждали 52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також вранці 16 березня росіяни атакували Харків БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура. В обласній прокуратурі уточнили, що військові РФ атакували двома БпЛА, попередньо, типу “Герань-2”. 33-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Крім цього, два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом знаходився Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили БпЛА типу «Шахед».

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
