«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
Удар ворожого БпЛА типу «Шахед» зафіксували у Салтівському районі.
Доповнено о 16:10. Удар БпЛА прийшовся на пустир за житловими будинками. Наразі без постраждалих та руйнувань. Обстеження прилеглої території триває, уточнив мер Ігор Терехов.
16:04. “Приліт” – в межах житлової забудови, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Деталі наразі з’ясовують.
Зазначимо, близько 15:45 моніторнигові канали писали про ворожий БпЛА над Харковом.
Він кружляв над містом близько 15 хвилин.
Нагадаємо, близько 12:30 ворог вдарив по підприємству в Немишлянському районі Харкова. Постраждали 52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також вранці 16 березня росіяни атакували Харків БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура. В обласній прокуратурі уточнили, що військові РФ атакували двома БпЛА, попередньо, типу “Герань-2”. 33-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Крім цього, два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом знаходився Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили БпЛА типу «Шахед».
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, шахеды;
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 16:10;