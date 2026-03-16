Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)

Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 13:08. Внаслідок удару по підприємству в Немишлянському районі Харкова постраждали 52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Всім надається медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 12:58. Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару РФ, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 12:49. За уточненою інформацією, влучання зафіксували в Немишлянському районі у цивільне підприємство. Наразі один постраждалий, пише мер Ігор Терехов.

12:31. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються.

До цього моніторингові канали попереджали, що в бік міста летить ворожий БпЛА.

Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Крім цього, два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом знаходився Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили БпЛА типу «Шахед».