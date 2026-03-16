Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)
Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.
Доповнено о 13:08. Внаслідок удару по підприємству в Немишлянському районі Харкова постраждали 52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Всім надається медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан”, – додав Синєгубов.
Доповнено о 12:58. Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару РФ, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 12:49. За уточненою інформацією, влучання зафіксували в Немишлянському районі у цивільне підприємство. Наразі один постраждалий, пише мер Ігор Терехов.
12:31. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються.
До цього моніторингові канали попереджали, що в бік міста летить ворожий БпЛА.
Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.
Крім цього, два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом знаходився Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили БпЛА типу «Шахед».
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 13:08;