Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)

Події 13:08   16.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 13:08. Внаслідок удару по підприємству в Немишлянському районі Харкова постраждали 52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Всім надається медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 12:58. Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару РФ, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 12:49. За уточненою інформацією, влучання зафіксували в Немишлянському районі у цивільне підприємство. Наразі один постраждалий, пише мер Ігор Терехов.

12:31. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються.

До цього моніторингові канали попереджали, що в бік міста летить ворожий БпЛА.

Нагадаємо, вранці 16 березня ворог атакував Харків БпЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про влучання “шахеда” у Шевченківському районі. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про одного постраждалого. Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

Крім цього, два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом знаходився Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили БпЛА типу «Шахед».

Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, є постраждалі (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
