Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)

Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 13:08. В результате удара по предприятию в Немышлянском районе Харькова пострадали 52-летний, 54-летний и 62-летний мужчины, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Всем оказывается медицинская помощь. В результате обстрела повреждены складские помещения и забор», — добавил Синегубов.

Дополнено в 12:58. Уже известно о трех пострадавших в результате удара РФ, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 12:49. По уточненной информации, попадание зафиксировали в Немышлянском районе в гражданское предприятие. Один пострадавший, пишет мэр Игорь Терехов.

12:31. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются.

До этого мониторинговые каналы предупреждали, что в сторону города летит вражеский БпЛА.

Напомним, утром 16 марта враг атаковал Харьков БпЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал про одного пострадавшего. Второй удар пришелся на границе Киевского и Шевченковского районов. Повреждена транспортная инфраструктура.

Кроме этого, два «прилета» БпЛА были за ночь в Харькове. Удары зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Киевский район. По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили БпЛА типа «Шахед».