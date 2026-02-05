«Роблять все можливе» – Терехов про відключення світла у будинках без тепла

У Харкові фіксують випадки, коли у будинках, які залишились без опалення таки відключають світло від 3 до 5 годин, зазначив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«100% немає цілодобового електропостачання. Але «Харківобленерго» робить все можливе, і вони коректують, коли є заявки. У нас є такий моніторинг, вони намагаються все можливе зробити, щоб підключити якнайшвидше. У них є певні проблеми і певні можливості. Ці проблеми стали глибшими після сьогоднішнього удару по енергетиці. Але є домовленості, я на зв’язку з керівництвом обленерго, для того, щоб коректувати, щоб ці відключення, якщо вони є, були дуже-дуже малими», – зазначив мер.

Він також уточнив, що заявок на відселення з будинків, які залишились без тепла, немає.

«Поки у людей є енергетика в домівках, вони, на мою думку, не будуть відселятися. Бо я ж спілкуюсь, вони кажуть: «Ми вмикаємо обігрівачі, але не будемо нікуди приїжджати», – розповів Терехов.