«Делают все возможное» — Терехов об отключении света в домах без тепла
В Харькове фиксируют случаи, когда в оставшихся без отопления домах таки отключают свет от 3 до 5 часов, отметил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«100% нет круглосуточного электроснабжения. Но «Харьковоблэнерго» делает все возможное, и они корректируют, когда есть заявки. У нас есть такой мониторинг, они стараются все возможное сделать, чтобы подключить как можно быстрее. У них есть некоторые проблемы и определенные возможности. Эти проблемы стали глубже после сегодняшнего удара по энергетике. Но есть договоренности, я на связи с руководством облэнерго, для того, чтобы корректировать, чтобы эти отключения, если они есть, были очень маленькими», — отметил мэр.
Он также уточнил, что заявок на отселение из домов, которые остались без тепла, нет.
«Пока у людей есть энергетика в домах, они, по-моему, не будут отселяться. Потому что я общаюсь, они говорят: «Мы включаем обогреватели, но не будем никуда переезжать», – рассказал Терехов.
5 февраля 2026 в 12:46