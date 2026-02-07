Загиблий і п’ятеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
Минулої доби росіяни били по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів на Харківщині, повідомили в Нацполіції.
На дорозі між селами Цупівка та Прудянка Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік. постраждала 50-річна жінка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 59-річний чоловік, їх ушпиталили; у селі Осиново Кіндрашівської громади постраждав 33-річний чоловік; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 57-річна жінка.
Проти мирного населення росіяни застосували БпЛА різних типів. За добу було 3 пожежі, які виникли через обстріл, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Від ворожих обстрілів у селі Шевченкове та Шипувате Великобурлуцької громади пошкоджені будинки. У Шипуватому внаслідок влучання загорівся житловий будинок на площі близько 100 м кв.
Зруйновано приватний будинок у селі Котівка Вовчанської громади.
Вночі через влучання БпЛА у приватний будинок в селі Костянтинівка Краснокутської громади Богодухівського району спалахнув дах будівлі на площі 5 м кв. Без постраждалих.
Читайте також: Новини Харкова — головне 7 лютого: удар БпЛА, аварійні відключення
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Нацполіція, Олег Синегубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загиблий і п’ятеро постраждалих – як минула доба на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2026 в 10:13;