Події 10:13   07.02.2026
Оксана Якушко
Загиблий і п’ятеро постраждалих – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни били по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів на Харківщині, повідомили в Нацполіції.

На дорозі між селами Цупівка та Прудянка Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік. постраждала 50-річна жінка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 59-річний чоловік, їх ушпиталили; у селі Осиново Кіндрашівської громади постраждав 33-річний чоловік; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 57-річна жінка.

Проти мирного населення росіяни застосували БпЛА різних типів. За добу було 3 пожежі, які виникли через обстріл, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Від ворожих обстрілів у селі Шевченкове та Шипувате Великобурлуцької громади пошкоджені будинки. У Шипуватому внаслідок влучання загорівся житловий будинок на площі близько 100 м кв.

Зруйновано приватний будинок у селі Котівка Вовчанської громади.

Вночі через влучання БпЛА у приватний будинок в селі Костянтинівка Краснокутської громади Богодухівського району спалахнув дах будівлі на площі 5 м кв. Без постраждалих.

Читайте також: Новини Харкова — головне 7 лютого: удар БпЛА, аварійні відключення

Автор: Оксана Якушко
