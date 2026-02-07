Live

Погибший и пятеро пострадавших — как прошли сутки на Харьковщине

Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне били по населенным пунктам Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов, сообщили в Нацполиции.

На дороге между селами Цуповка и Прудянка Дергачевской громады погиб 50-летний мужчина. пострадала 50-летняя женщина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Белый Колодец Волчанской громады пострадали 58-летняя женщина и 59-летний мужчина, их госпитализировали; в селе Осиново Кондрашевской громады пострадал 33-летний мужчина; в поселке Ковшаровка Купянской громады пострадала 57-летняя женщина.

Против мирного населения россияне применили БпЛА разных типов. За сутки было 3 пожара, возникших из-за обстрела, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

От вражеских обстрелов в селе Шевченково и Шиповатое Великобурлукской громады повреждены дома. В Шиповатом в результате попадания загорелся жилой дом на площади около 100 м кв.

Разрушен частный дом в селе Котовка Волчанской громады.

Ночью из-за попадания БпЛА в частный дом в селе Константиновка Краснокутской громады Богодуховского района вспыхнула крыша здания на площади 5 м кв. Без пострадавших.

Автор: Оксана Якушко
