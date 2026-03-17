ГСЧС на Харьковщине убеждает рыбаков покинуть опасный лед. Получается ли? 📹
За минувшую неделю на водоемах Харьковской области погибли три человека, среди них — двое детей. Спасатели предупреждают: в это время года любой лед смертельно опасен — даже тот, который визуально кажется прочным. Однако даже сотрудникам ГСЧС не всегда удается убедить рыбаков покинуть лед.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Самый резонансный случай произошел 12 марта в Шевченковском районе Харькова. Шестеро детей провалились под лед на водоеме по улице Семена Кузнеца. Двое погибли — 10-летний и 17-летний мальчики. Четырех детей спас переселенец из Великого Бурлука Сергей Соратокин, который работал неподалеку. Мужчина увидел, что дети тонут, и бросился им на помощь. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тела погибших.
Еще одна трагедия произошла 13 марта в Краснокутской громаде на Богодуховщине. 39-летний мужчина провалился под лед, когда сокращал путь через водоем. Он погиб.
Всего с начала года на водоемах области утонули четверо человек, из них двое детей. Также спасены четверо детей. Василенко подчеркнул: сейчас, в весенний период, выходить на лед категорически запрещено.
«Рекомендации относительно цвета льда и его толщины мы давали ещё зимой. Сейчас мы вообще не советуем выходить на лёд. Он везде опасен. На всех водоёмах в одном месте он может достигать 20 сантиметров и визуально казаться безопасным, а если отойти на два-три метра в сторону, там уже появляются промоины. Вблизи растительности, камыша, берегов и русел рек льда почти нет», — пояснил он.
Спасатели проводят рейды и общаются с рыбаками, но не всех удается убедить.
«Некоторых удается, а некоторые все еще продолжают выходить на лед», — отметил Василенко.
ГСЧС призывает родителей внимательно следить за детьми и не позволять им гулять вблизи водоемов.
Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 15:17;