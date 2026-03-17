ГСЧС на Харьковщине убеждает рыбаков покинуть опасный лед. Получается ли? 📹

Оригинально 15:17   17.03.2026
Елена Нагорная
За минувшую неделю на водоемах Харьковской области погибли три человека, среди них — двое детей. Спасатели предупреждают: в это время года любой лед смертельно опасен — даже тот, который визуально кажется прочным. Однако даже сотрудникам ГСЧС не всегда удается убедить рыбаков покинуть лед.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Самый резонансный случай произошел 12 марта в Шевченковском районе Харькова. Шестеро детей провалились под лед на водоеме по улице Семена Кузнеца. Двое погибли — 10-летний и 17-летний мальчики. Четырех детей спас переселенец из Великого Бурлука Сергей Соратокин, который работал неподалеку. Мужчина увидел, что дети тонут, и бросился им на помощь. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тела погибших.

Еще одна трагедия произошла 13 марта в Краснокутской громаде на Богодуховщине. 39-летний мужчина провалился под лед, когда сокращал путь через водоем. Он погиб.

Всего с начала года на водоемах области утонули четверо человек, из них двое детей. Также спасены четверо детей. Василенко подчеркнул: сейчас, в весенний период, выходить на лед категорически запрещено.

«Рекомендации относительно цвета льда и его толщины мы давали ещё зимой. Сейчас мы вообще не советуем выходить на лёд. Он везде опасен. На всех водоёмах в одном месте он может достигать 20 сантиметров и визуально казаться безопасным, а если отойти на два-три метра в сторону, там уже появляются промоины. Вблизи растительности, камыша, берегов и русел рек льда почти нет», — пояснил он.

Спасатели проводят рейды и общаются с рыбаками, но не всех удается убедить.

«Некоторых удается, а некоторые все еще продолжают выходить на лед», — отметил Василенко.

ГСЧС призывает родителей внимательно следить за детьми и не позволять им гулять вблизи водоемов.

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «ГСЧС на Харьковщине убеждает рыбаков покинуть опасный лед. Получается ли? 📹», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
