ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹

За минулий тиждень на водоймах Харківської області загинули троє людей, серед них двоє дітей. Рятувальники попереджають: у цю пору року будь-яка крига смертельно небезпечна — і та, що візуально здається міцною. Однак навіть співробітникам ДСНС не завжди вдається переконати рибалок залишити лід.

Про це на брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Найрезонансніший випадок стався 12 березня у Шевченківському районі Харкова. Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі на вулиці Семена Кузнеця. Двоє загинули — 10-річний та 17-річний хлопчики. Чотирьох дітей врятував переселенець із Великого Бурлука Сергій Соратокін, який працював неподалік. Чоловік побачив, що діти тонуть і кинувся їм на допомогу. Рятувальники, що прибули на місце, витягли з води тіла загиблих.

Ще одна трагедія сталася 13 березня у Краснокутській громаді на Богодухівщині. 39-річний чоловік провалився під кригу, коли скорочував шлях через водойму. Він загинув.

Усього з початку року на водоймах області потонули четверо людей, із них двоє дітей. Також врятовано четверо дітей. Василенко наголосив: зараз, у весняний період, виходити на лід категорично заборонено.

“Рекомендації про колір криги, про товщину ми давали ще взимку. Зараз ми взагалі не радимо виходити на кригу. Вона вся небезпечна. На всіх водоймах в одному місці вона може складати 20 сантиметрів і візуально здаватися безпечною, а ступивши два-три метри у сторону, там вже промоїни. Поблизу рослинності, очерету, берегів та русел річок криги майже немає”, — пояснив він.

Рятувальники проводять рейди та спілкуються з рибалками, але не всіх вдається переконати.

“Декого вдається, а дехто ще продовжує виходити на лід”, — зазначив Василенко.

ДСНС закликає батьків уважно стежити за дітьми та не дозволяти їм гуляти поблизу водойм.