Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА
На Харківщині протягом кількох годин піротехніки підриватимуть виявлені міни та снаряди.
“Сьогодні, 25 лютого, з 10:00 по 13:00 включно в районі села Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП“, – попередила пресслужба ХОВА.
За даними ДСНС, минулої доби фахівці служби вилучили та знешкодили в регіоні 25 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень – 75. А з початку російського повномасштабного вторгнення – вже майже 138 тисяч.
“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей”, – наголошує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, ГСЧС, новини Харкова, розмінування, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 09:33;