Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА

На Харківщині протягом кількох годин піротехніки підриватимуть виявлені міни та снаряди.

“Сьогодні, 25 лютого, з 10:00 по 13:00 включно в районі села Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП“, – попередила пресслужба ХОВА.

За даними ДСНС, минулої доби фахівці служби вилучили та знешкодили в регіоні 25 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень – 75. А з початку російського повномасштабного вторгнення – вже майже 138 тисяч.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей”, – наголошує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.