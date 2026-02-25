Взрывы будут слышны на Харьковщине с 10 утра 25 февраля — ХОВА
На Харьковщине в течение нескольких часов пиротехники будут подрывать обнаруженные мины и снаряды.
«Сегодня, 25 февраля, с 10:00 до 13:00 включительно, в районе села Тарановка Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание ВОП», — предупредила пресс-служба ХОВА.
По данным ГСЧС, за минувшие сутки специалисты службы изъяли и обезвредили в регионе 25 взрывоопасных предметов. За прошедшую неделю — 75. А с начала российского полномасштабного вторжения — уже почти 138 тысяч.
«Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», — подчеркивает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
