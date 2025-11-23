Взрыв в Харькове: что делал пострадавший ребенок
Полиция 23 ноября сообщила подробности происшествия в Харькове, из-за которого 12-летний ребенок получил ранения.
«В результате детонации взрывоопасного предмета 12-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение. Угрозы жизни ребенка нет. Событие произошло вчера вечером в квартире по проспекту Победы. Известно, что подросток решил изготовить самодельную петарду, которая взорвалась у него в руке. В момент взрыва парень находился в собственной комнате», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас полицейские изучают все обстоятельства происшествия. Информацию о нем зарегистрировали в Едином учете. Параллельно правоохранители обратились к родителям. Взрослых просят постоянно напоминать детям, что нельзя поднимать на улице любые неизвестные предметы, а также пытаться самостоятельно их производить.
Читайте также: Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
«Напоминаем, что основные правила минной безопасности: не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к неизвестным находкам на улице и обязательно сообщать о подозрительных предметах по номеру 102», — подчеркнули в ГУНП.
Отметим, что случаи подрыва жителей области при попытках взять в руки, разбирать на части или изготавливать взрывоопасные предметы происходят постоянно. Причем взрослых пострадавших больше, чем подростков. Например, 14 ноября погибла 80-летняя жительница приграничной Гоптовки. Она взяла в руки FPV-дрон, обнаруженный у подъезда. Тот взорвался.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, подорвался, полиция, поранений;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: что делал пострадавший ребенок», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2025 в 11:28;