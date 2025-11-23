Взрыв в Харькове: что делал пострадавший ребенок

Полиция 23 ноября сообщила подробности происшествия в Харькове, из-за которого 12-летний ребенок получил ранения.

«В результате детонации взрывоопасного предмета 12-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение. Угрозы жизни ребенка нет. Событие произошло вчера вечером в квартире по проспекту Победы. Известно, что подросток решил изготовить самодельную петарду, которая взорвалась у него в руке. В момент взрыва парень находился в собственной комнате», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас полицейские изучают все обстоятельства происшествия. Информацию о нем зарегистрировали в Едином учете. Параллельно правоохранители обратились к родителям. Взрослых просят постоянно напоминать детям, что нельзя поднимать на улице любые неизвестные предметы, а также пытаться самостоятельно их производить.

«Напоминаем, что основные правила минной безопасности: не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к неизвестным находкам на улице и обязательно сообщать о подозрительных предметах по номеру 102», — подчеркнули в ГУНП.

Отметим, что случаи подрыва жителей области при попытках взять в руки, разбирать на части или изготавливать взрывоопасные предметы происходят постоянно. Причем взрослых пострадавших больше, чем подростков. Например, 14 ноября погибла 80-летняя жительница приграничной Гоптовки. Она взяла в руки FPV-дрон, обнаруженный у подъезда. Тот взорвался.