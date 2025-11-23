Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина

Поліція 23 листопада повідомила подробиці події в Харкові, через яку 12-річна дитина отримала поранення.

“Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета 12-річного хлопця госпіталізували до медичного закладу. Загрози життю дитини немає. Подія сталась учора ввечері у квартирі по проспекту Перемоги. Відомо, що підліток вирішив виготовити саморобну петарду, яка вибухнула у нього в руці. На момент вибуху хлопець перебував у власній кімнаті”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі поліціянти вивчають усі обставини події. Інформацію про неї зареєстрували в Єдиному обліку. Паралельно правоохоронці звернулися до батьків. Дорослих просять постійно нагадувати дітям, що не можна підіймати на вулиці будь-які невідомі предмети, а також намагатися їх самостійно виробляти.

“Нагадуємо, що основні правила мінної безпеки: не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися невідомих знахідок на вулиці та обовʼязково повідомляти про підозрілі предмети за номером 102”, – наголосили в ГУНП.

Зазначимо, що випадки підриву жителів області під час спроб взяти до рук, розбирати на частини або виготовляти вибухонебезпечні предмети трапляються постійно. До того ж дорослих постраждалих більше, ніж підлітків. Наприклад, 14 листопада загинула 80-річна мешканка прикордонної Гоптівки. Вона взяла до рук FPV-дрон, який виявила біля під’їзду. Той вибухнув.