Live

Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина

Події 11:28   23.11.2025
Оксана Горун
Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина

Поліція 23 листопада повідомила подробиці події в Харкові, через яку 12-річна дитина отримала поранення.

“Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета 12-річного хлопця госпіталізували до медичного закладу. Загрози життю дитини немає. Подія сталась учора ввечері у квартирі по проспекту Перемоги. Відомо, що підліток вирішив виготовити саморобну петарду, яка вибухнула у нього в руці. На момент вибуху хлопець перебував у власній кімнаті”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі поліціянти вивчають усі обставини події. Інформацію про неї зареєстрували в Єдиному обліку. Паралельно правоохоронці звернулися до батьків. Дорослих просять постійно нагадувати дітям, що не можна підіймати на вулиці будь-які невідомі предмети, а також намагатися їх самостійно виробляти.

Читайте також: Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області

“Нагадуємо, що основні правила мінної безпеки: не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися невідомих знахідок на вулиці та обовʼязково повідомляти про підозрілі предмети за номером 102”, – наголосили в ГУНП.

Зазначимо, що випадки підриву жителів області під час спроб взяти до рук, розбирати на частини або виготовляти вибухонебезпечні предмети трапляються постійно. До того ж дорослих постраждалих більше, ніж підлітків. Наприклад, 14 листопада загинула 80-річна мешканка прикордонної Гоптівки. Вона взяла до рук FPV-дрон, який виявила біля під’їзду. Той вибухнув.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Як відключатимуть світло в Харківській області 23 листопада: дані обленерго
Як відключатимуть світло в Харківській області 23 листопада: дані обленерго
23.11.2025, 11:48
Дитина в Харкові поранена через вибух – ДСНС
Дитина в Харкові поранена через вибух – ДСНС
23.11.2025, 07:44
Новини Харкова – головне 23 листопада: поранена дитина, ворог у Петропавлівці
Новини Харкова – головне 23 листопада: поранена дитина, ворог у Петропавлівці
23.11.2025, 11:37
Ворог атакував у районі Вовчанська та Куп’янська – подробиці від Генштабу
Ворог атакував у районі Вовчанська та Куп’янська – подробиці від Генштабу
23.11.2025, 08:08
Харківщину атакували БпЛА: Синєгубов повідомив про наслідки
Харківщину атакували БпЛА: Синєгубов повідомив про наслідки
23.11.2025, 08:55
ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську на тлі доповіді Герасимова
ISW проаналізував ситуацію в Куп’янську на тлі доповіді Герасимова
23.11.2025, 07:32

Новини за темою:

23.11.2025
Дитина в Харкові поранена через вибух – ДСНС
13.11.2025
Сьогодні через пожежу в Ізюмі загинула дитина
11.11.2025
17-річна зникла у ТРЦ в Харкові: дівчину знайшли за межами міста
09.11.2025
У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст: у нього врізався 19-річний водій ВАЗ
05.11.2025
П’ятеро постраждалих, серед них дитина: БпЛА РФ атакував Харківщину (оновлено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 11:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція 23 листопада повідомила подробиці події в Харкові, через яку 12-річна дитина отримала поранення".