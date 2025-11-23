Дитина в Харкові поранена через вибух – ДСНС

Вранці 23 листопада ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило, що в Харкові внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав 12-річний хлопчик.

“У Харкові хлопчик 2013 року народження отримав уламкові поранення внаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета. Постраждалого госпіталізовано, обставини події з’ясовуються”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНСУ.

Рятувальники поінформували, що протягом доби п’ять разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл – у Куп’янському районі області. Що саме горіло, не уточнили.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів”, – доповнили в ДСНС.