Ребенок в Харькове ранен из-за взрыва — ГСЧС

Происшествия 07:44   23.11.2025
Оксана Горун
Ребенок в Харькове ранен из-за взрыва — ГСЧС Фото создано ИИ

Утром 23 ноября ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в Харькове в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний мальчик.

«В Харькове мальчик 2013 года получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧСУ.

Спасатели проинформировали, что за сутки пять раз выезжали на ликвидацию пожаров. Один из них возник из-за российского обстрела — в Купянском районе области. Что именно горело, не уточнили.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъяты и обезврежены 52 единицы взрывоопасных предметов», — дополнили в ГСЧС.

Читайте также: Ради защиты детей в регионе: ХОВА усиливает сотрудничество с ЮНИСЕФ

Автор: Оксана Горун
