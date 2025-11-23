Ребенок в Харькове ранен из-за взрыва — ГСЧС
Фото создано ИИ
Утром 23 ноября ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что в Харькове в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний мальчик.
«В Харькове мальчик 2013 года получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧСУ.
Спасатели проинформировали, что за сутки пять раз выезжали на ликвидацию пожаров. Один из них возник из-за российского обстрела — в Купянском районе области. Что именно горело, не уточнили.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъяты и обезврежены 52 единицы взрывоопасных предметов», — дополнили в ГСЧС.
