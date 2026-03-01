Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Вранці 1 березня, починаючи з 5:30, Харків під атакою російських дронів. Перший удар БпЛА “Молнии” стався на межі Шевченківського та Київського районів. За годину росіяни атакували БплА вже Салтівський район.

Вороги вдарили по парку.

“Є пошкодження. Також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя – без постраждалих”, – прокоментував один із вибухів мер Харкова Ігор Терехов.

Також дрон поцілив по адмінбудівлі у Шевченківському районі міста, розповів мер Харкова. І росіяни знову атакували БпЛА Салтівський район.

“У Шевченківському районі ворожий дрон атакував гуртожиток. На місці удару пожежа проходить евакуація людей. Інформація про постраждалих поки не надходила”, – пізніше повідомив Ігор Терехов.