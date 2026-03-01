Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Утром 1 марта, начиная с 5:30, Харьков под атакой российских дроном. Первый удар БпЛА «Молнии» пришелся на границе Шевченковского и Киевского районов. Спустя час россияне атаковали БплА уже Салтовский район.

Враги ударили по парку.

«Есть повреждения. Также в окрестных домах кое-где выбиты окна. К счастью – без пострадавших», — прокомментировал один из взрывов мэр Харькова Игорь Терехов.

Также дрона попал в админздание в Шевченковском районе города, рассказал мэр Харькова. И россияне снова атаковали БпЛА Салтовский район.

«В Шевченковском районе вражеский дрон атаковал общежитие. На месте удара пожар, проходит эвакуация людей. Информация о пострадавших пока не поступала», — позже сообщил Игорь Терехов.