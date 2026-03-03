Live

Як відключатимуть світло сьогодні в Харківській області – графіки

Суспільство 07:38   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як відключатимуть світло сьогодні в Харківській області – графіки

Сьогодні, 3 березня, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:30-12:00; 15:30-22:30

1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 12:00–15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00–15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00–15:30; 19:00-20:00

5.1 14:00-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адрес із чергами —  тут.

Скільки будинків росіяни пошкодили у Харкові у лютому 2026 року: підсумки

