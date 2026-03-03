Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики
Фото: ХГС
Сегодня, 3 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:30-12:00; 15:30-22:30
1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30
2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00
3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00
4.2 12:00-15:30; 19:00-20:00
5.1 14:00-19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 15:30-19:00
6.2 15:30-19:00
Список адресов с очередями — здесь.
Читайте также: Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 07:38;