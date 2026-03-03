Live

Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики

Общество 07:38   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики Фото: ХГС

Сегодня, 3 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:30-12:00; 15:30-22:30

1.2 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30; 19:00-20:00

5.1 14:00-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Список адресов с очередями — здесь.

Читайте также: Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги

Автор: Николь Костенко-Лагутина
