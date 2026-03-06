Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА

У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 11:00 у Харківському районі піротехніки проводитимуть підривні роботи.

Роботи триватимуть біля села Циркуни. Тож, пояснили у пресслужбі, звуки вибухів, які почують мешканці – планове знищення вибухонебезпечних предметів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова. Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що евакуйовані – родом із Дворічанського району. Їх вивозили військові разом із співробітниками СБУ.