В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА
В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 6 марта, с 10:00 до 11:00 в Харьковском районе пиротехники будут проводить подрывные работы.
Работы будут продолжаться около села Циркуны. Поэтому, объяснили в пресс-службе, звуки взрывов, которые услышат жители – плановое уничтожение взрывоопасных предметов.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что двух жителей Купянска удалось эвакуировать в Харьков. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал, что эвакуированные – родом из Двуречанского района. Их вывозили военные совместно с сотрудниками СБУ.
Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 10:04