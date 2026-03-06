Live

В течение часа некоторые жители Харьковщины будут слышать взрывы – ХОВА

Происшествия 10:04   06.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 6 марта, с 10:00 до 11:00 в Харьковском районе пиротехники будут проводить подрывные работы. 

Работы будут продолжаться около села Циркуны. Поэтому, объяснили в пресс-службе, звуки взрывов, которые услышат жители – плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что двух жителей Купянска удалось эвакуировать в Харьков. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал, что эвакуированные – родом из Двуречанского района. Их вывозили военные совместно с сотрудниками СБУ.

Читайте также: Били КАБами и БпЛА – Синегубов рассказал, как прошли сутки в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
