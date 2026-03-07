Автопробіг пам’яті провели вранці в центрі Харкова (відео)
Автопробіг, присвячений пам’яті загиблих захисників, зокрема поліцейських евакуаційного підрозділу «Білий янгол» Юлії Келеберди та Євгена Калгана, провели в центрі Харкова вранці 7 березня.
Як повідомили журналістам у Kharkiv Media Hub, колона стартувала від майдану Свободи після хвилини мовчання о 09:00. Автомобілі, у тому числі швидкої допомоги, зокрема проїхали по вулиці Сумській.
Відео: Kharkiv Media Hub
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 20 лютого поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району російський БпЛА типу “Ланцет” атакував евакуаційний підрозділ “Білий янгол”. Загинули співробітники поліції – 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Євгена Калгана поховали у Харкові 23 лютого, у нього залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька. З Юлією Келебердою попрощалися 25 лютого.
