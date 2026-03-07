Live

Автопробег памяти провели утром в центре Харькова (видео)

Общество 11:40   07.03.2026
Елена Нагорная
Автопробег, посвященный памяти погибших защитников, в частности полицейских эвакуационного подразделения «Белый ангел» Юлии Келеберды и Евгения Калгана, провели в центре Харькова утром 7 марта.

Как сообщили журналистам в Kharkiv Media Hub, колонна стартовала от площади Свободы после минуты молчания в 09:00. Автомобили, в том числе скорой помощи, в частности проехали по улице Сумской.

Видео: Kharkiv Media Hub

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 февраля вблизи села Средний Бурлук Купянского района российский БпЛА типа «Ланцет» атаковал эвакуационное подразделение «Белый ангел». Погибли сотрудники полиции — 23-летняя Юлия Келеберда и 39-летний Евгений Калган. Еще один правоохранитель получил телесные повреждения. Евгения Калгана похоронили в Харькове 23 февраля, у него остались жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь. С Юлией Келебердой простились 25 февраля.

Читайте также: Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим

Автор: Елена Нагорная
