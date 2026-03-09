Live

Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото)

Події 11:45   09.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото) Фото: “Зоря”

У виданні “Зоря” повідомили, що населені пункти на Золочівщині були під атакою 8 та 9 березня. 

Так, напередодні, близько 08:00, росіяни вдарили БпЛА невстановленого типу по Золочеву. Внаслідок удару пошкоджене промислове підприємство, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Золочівщини 9 березня
Фото: “Зоря”

9 березня 2026 року близько 08:00 російські війська FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки — зруйновано дах, вибито вікна та двері. Постраждалих немає“, – зазначили в повідомленні.

Обстріл Золочівщини 9 березня
Фото: “Зоря”

Однак після удару населений пункт залишився без газу, електропостачання та звʼязку.

“За словами начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка у селі, яке розташоване приблизно за один кілометр від державного кордону, нині проживають 42 мешканці”, – додали в “Зорі”.

Читайте також: “Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Обстріл Харкова 7 березня: 11-річний хлопчик все ще у вкрай важкому стані
Обстріл Харкова 7 березня: 11-річний хлопчик все ще у вкрай важкому стані
09.03.2026, 13:08
Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
09.03.2026, 10:30
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
09.03.2026, 09:37
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
“Ну, що це таке?” – Терехов про мобілізацію та ТЦК в Харкові
09.03.2026, 11:24
Новини Харкова — головне 9 березня: День жалоби, по місту вдарив БпЛА
Новини Харкова — головне 9 березня: День жалоби, по місту вдарив БпЛА
09.03.2026, 13:05
Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
Був принциповим: пішов з життя директор «Ветеранського центру Харкова»
09.03.2026, 12:09

Новини за темою:

09.03.2026
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
09.03.2026
Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині
06.03.2026
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
05.03.2026
Новини Харкова – головне 5 березня: удар по тваринах, наші вдома
05.03.2026
Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У виданні “Зоря” повідомили, що населені пункти на Золочівщині були під атакою 8 та 9 березня. ".