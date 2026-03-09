Після обстрілу в селі на Золочівщині зникли газ, світло та зв’язок (фото)

У виданні “Зоря” повідомили, що населені пункти на Золочівщині були під атакою 8 та 9 березня.

Так, напередодні, близько 08:00, росіяни вдарили БпЛА невстановленого типу по Золочеву. Внаслідок удару пошкоджене промислове підприємство, обійшлося без постраждалих.

“9 березня 2026 року близько 08:00 російські війська FPV-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Унаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки — зруйновано дах, вибито вікна та двері. Постраждалих немає“, – зазначили в повідомленні.

Однак після удару населений пункт залишився без газу, електропостачання та звʼязку.

“За словами начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка у селі, яке розташоване приблизно за один кілометр від державного кордону, нині проживають 42 мешканці”, – додали в “Зорі”.