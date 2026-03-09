После обстрела в селе на Золочевщине пропали газ, свет и связь (фото)

В издании «Заря» сообщили, что населенные пункты на Золочевщине были под атакой 8 и 9 марта.

Так накануне, около 08:00, россияне ударили БпЛА неустановленного типа по Золочеву. В результате удара повреждено промышленное предприятие, обошлось без пострадавших.

«9 марта 2026 года около 08:00 российские войска FPV-дронами атаковали деревню Ивашки Золочевской громады. В результате ударов повреждены два частных дома — разрушена крыша, выбиты окна и двери. Пострадавших нет», – отметили в сообщении.

Однако после удара населенный пункт остался без газа, электроснабжения и связи.

«По словам начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко в селе, расположенном примерно в одном километре от государственной границы, сейчас проживают 42 жителя», – добавили в «Заре».