После обстрела в селе на Золочевщине пропали газ, свет и связь (фото)
В издании «Заря» сообщили, что населенные пункты на Золочевщине были под атакой 8 и 9 марта.
Так накануне, около 08:00, россияне ударили БпЛА неустановленного типа по Золочеву. В результате удара повреждено промышленное предприятие, обошлось без пострадавших.
«9 марта 2026 года около 08:00 российские войска FPV-дронами атаковали деревню Ивашки Золочевской громады. В результате ударов повреждены два частных дома — разрушена крыша, выбиты окна и двери. Пострадавших нет», – отметили в сообщении.
Однако после удара населенный пункт остался без газа, электроснабжения и связи.
«По словам начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко в селе, расположенном примерно в одном километре от государственной границы, сейчас проживают 42 жителя», – добавили в «Заре».
