Окупанти обстріляли Куп’янськ і район: літня жінка втратила ногу

14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спочатку окупанти атакували Куп’янськ. Удар зафіксували близько 10:50, пишуть в облуправлінні прокуратури. 

Важке поранення через артобстріл отримала 63-річна жінка – вона втратила ногу. Окрім цього, об 11:30 ворог випустив БпЛА “Ланцет” по селу Сподобівка на Куп’янщині. Є інформація про пошкодження будинку, постраждалих через удар немає.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали правоохоронці.

14.03.2026, 21:40
