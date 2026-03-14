Окупанти обстріляли Куп’янськ і район: літня жінка втратила ногу

Спочатку окупанти атакували Куп’янськ. Удар зафіксували близько 10:50, пишуть в облуправлінні прокуратури.

Важке поранення через артобстріл отримала 63-річна жінка – вона втратила ногу. Окрім цього, об 11:30 ворог випустив БпЛА “Ланцет” по селу Сподобівка на Куп’янщині. Є інформація про пошкодження будинку, постраждалих через удар немає.

“За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали правоохоронці.