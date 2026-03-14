Live

Поліцейські вивезли з Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою

Суспільство 17:15   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поліцейські разом із волонтерами організації “Незламна” допомогли місцевим жителям виїхати із села Михайлівка Великобурлуцької громади. 

Населений пункт, пояснили у ГУ Нацполіції у Харківській області, перебуває під постійними обстрілами. Звідти копам вдалося вивезти 9-річного хлопчика, його 32-річну матір та 54-річну жінку.

Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця. Евакуаційні заходи проводяться для збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах“, – зазначили в поліції.

Також копи вкотре закликали мешканців небезпечних та прифронтових територій не затягувати з евакуацією. За допомогою охочі виїхати можуть звертатися до представників місцевої влади та правоохоронців.

Читайте також: Два бої було на Харківщині – Генштаб на 16:00

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поліцейські вивезли з Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 17:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські разом із волонтерами організації “Незламна” допомогли місцевим жителям виїхати із села Михайлівка Великобурлуцької громади. ".