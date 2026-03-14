Поліцейські вивезли з Куп’янського району 9-річного хлопчика з мамою

Поліцейські разом із волонтерами організації “Незламна” допомогли місцевим жителям виїхати із села Михайлівка Великобурлуцької громади.

Населений пункт, пояснили у ГУ Нацполіції у Харківській області, перебуває під постійними обстрілами. Звідти копам вдалося вивезти 9-річного хлопчика, його 32-річну матір та 54-річну жінку.

“Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця. Евакуаційні заходи проводяться для збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах“, – зазначили в поліції.

Також копи вкотре закликали мешканців небезпечних та прифронтових територій не затягувати з евакуацією. За допомогою охочі виїхати можуть звертатися до представників місцевої влади та правоохоронців.