Полицейские вывезли из Купянского района 9-летнего мальчика с мамой
Полицейские вместе с волонтерами организации «Незламна» помогли местным жителям выехать из села Михайловка Великобурлукской громады.
Населенный пункт, объяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, находится под постоянными обстрелами. Оттуда копам удалось вывезти 9-летнего мальчика, его 32-летнюю мать и 54-летнюю женщину.
«Полицейские помогли гражданам безопасно покинуть опасную территорию и добраться до более безопасного места. Эвакуационные мероприятия проводятся по сохранению жизни и здоровья людей, которые остаются в прифронтовых населенных пунктах», – отметили в полиции.
Также копы в очередной раз призвали жителей опасных и прифронтовых территорий не затягивать с эвакуацией. За помощью желающие выехать могут обращаться к представителям местной власти и правоохранителям.
- Категории: Общество, Украина; Теги: копы, Купянский район, полиция, правоохранители, эвакуация;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 17:15;