Полицейские вывезли из Купянского района 9-летнего мальчика с мамой

Общество 17:15   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Полицейские вместе с волонтерами организации «Незламна» помогли местным жителям выехать из села Михайловка Великобурлукской громады. 

Населенный пункт, объяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, находится под постоянными обстрелами. Оттуда копам удалось вывезти 9-летнего мальчика, его 32-летнюю мать и 54-летнюю женщину.

«Полицейские помогли гражданам безопасно покинуть опасную территорию и добраться до более безопасного места. Эвакуационные мероприятия проводятся по сохранению жизни и здоровья людей, которые остаются в прифронтовых населенных пунктах», – отметили в полиции.

Также копы в очередной раз призвали жителей опасных и прифронтовых территорий не затягивать с эвакуацией. За помощью желающие выехать могут обращаться к представителям местной власти и правоохранителям.

