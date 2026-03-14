Оккупанты обстреляли Купянск и район: пожилая женщина потеряла ногу

Происшествия 21:40   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Вначале оккупанты атаковали Купянск. Удар зафиксировали около 10:50, пишут в облуправлении прокуратуры. 

Тяжелое ранение из-за артобстрела получила 63-летняя женщина – она потеряла ногу. Помимо этого, в 11:30 враг выпустил БпЛА «Ланцет» село Сподобавка на Купянщине. Есть информация о повреждении дома, пострадавших из-за удара нет.

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Читайте также: Полицейские вывезли из Купянского района 9-летнего мальчика с мамой

Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики
14.03.2026, 12:47
Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар
Россияне сегодня атаковали Киевский район, на месте «прилета» – пожар
14.03.2026, 19:32
Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все
Соцработники Харькова получили от ЮНИСЕФ 72 ноутбука, но это не все
14.03.2026, 14:02
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
«Тяжелая ночь»: осколки БпЛА повредили поезд, пострадали машинист и помощник
14.03.2026, 11:14
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
Новости Харькова — главное 14 марта: 15 пожаров, Дергачевщина без света
14.03.2026, 19:36
Новости по теме:

10.03.2026
В Купянске еще остается до полусотни российских военных — «Хартия»
10.03.2026
РФ придумала фейк о «гибели женского батальона БпЛА под Купянском» — ЦПД
09.03.2026
Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)
08.03.2026
«Выбывает по одному — по два в день» — Трегубов про оккупантов в Купянске
08.03.2026
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вначале оккупанты атаковали Купянск. Удар зафиксировали около 10:50, пишут в облуправлении прокуратуры. ".