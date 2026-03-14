Оккупанты обстреляли Купянск и район: пожилая женщина потеряла ногу

Вначале оккупанты атаковали Купянск. Удар зафиксировали около 10:50, пишут в облуправлении прокуратуры.

Тяжелое ранение из-за артобстрела получила 63-летняя женщина – она потеряла ногу. Помимо этого, в 11:30 враг выпустил БпЛА «Ланцет» село Сподобавка на Купянщине. Есть информация о повреждении дома, пострадавших из-за удара нет.

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.