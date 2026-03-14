Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 15 березня

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода завтра, 15 березня.

В області очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі термометри показуватимуть від 1° тепла до 4° морозу. Вдень повітря прогріється до 10 – 15 ° тепла.

Тим часом у Харкові температура повітря вночі буде від 0 до 2° морозу, вдень 11 – 13° тепла.

Вітер східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що вдень у Харкові та області будуть сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. Зважаючи на це в Харківській області ввели перший рівень небезпеки, жовтий.