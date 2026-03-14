Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 15 березня
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода завтра, 15 березня.
В області очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі термометри показуватимуть від 1° тепла до 4° морозу. Вдень повітря прогріється до 10 – 15 ° тепла.
Тим часом у Харкові температура повітря вночі буде від 0 до 2° морозу, вдень 11 – 13° тепла.
Вітер східний 7-12 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що вдень у Харкові та області будуть сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. Зважаючи на це в Харківській області ввели перший рівень небезпеки, жовтий.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, потепление, тепло, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 15 березня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 20:49;