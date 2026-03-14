Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 15 марта

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода завтра, 15 марта.

В области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью термометры будут показывать от 1° тепла до 4° мороза. Днем воздух прогреется до 10 – 15° тепла.

Тем временем в Харькове температура воздуха ночью будет от 0 до 2° мороза, днем ​​11 – 13° тепла.

Ветер восточный 7 – 12 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что днем в Харькове и области будут сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с. Ввиду этого в Харьковской области ввели первый уровень опасности, желтый.