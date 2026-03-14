Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 15 марта
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода завтра, 15 марта.
В области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью термометры будут показывать от 1° тепла до 4° мороза. Днем воздух прогреется до 10 – 15° тепла.
Тем временем в Харькове температура воздуха ночью будет от 0 до 2° мороза, днем 11 – 13° тепла.
Ветер восточный 7 – 12 м/с.
Напомним, ранее синоптики предупредили, что днем в Харькове и области будут сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с. Ввиду этого в Харьковской области ввели первый уровень опасности, желтый.
Читайте также: Полицейские вывезли из Купянского района 9-летнего мальчика с мамой
- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, потепление, тепло, Харьков, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 20:49;