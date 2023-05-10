“Парад “Перемоги” Путін провів на честь своїх поразок – Міноборони України
З початку травня жоден з п’яти масованих ракетних і безпілотних ударів по Києву не увінчався успіхом. Невдалі атаки на Бахмут тривали понад дев’ять місяців і не дали результатів. 9 травня Путін вдруге поспіль провів Парад “Перемоги” на честь власних поразок.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:38;
Кореспондент Міністерство оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку травня жоден з п’яти масованих ракетних і безпілотних ударів по Києву не увінчався успіхом. Невдалі атаки на Бахмут…".