“Парад “Перемоги” Путін провів на честь своїх поразок – Міноборони України

З початку травня жоден з п’яти масованих ракетних і безпілотних ударів по Києву не увінчався успіхом. Невдалі атаки на Бахмут тривали понад дев’ять місяців і не дали результатів. 9 травня Путін вдруге поспіль провів Парад “Перемоги” на честь власних поразок.