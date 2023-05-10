«Парад «Победы» Путин провел в честь своих поражений — Минобороны Украины

С начала мая ни один из пяти массированных ракетно-беспилотных ударов по Киеву не увенчался успехом. Неудачные атаки на Бахмут длились более 9 месяцев и не дали результатов. 9 мая Путин второй раз подряд провел Парад «Победы» в честь собственных поражений.