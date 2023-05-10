«Парад «Победы» Путин провел в честь своих поражений — Минобороны Украины
Фото: пресс-служба Минобороны Украины
С начала мая ни один из пяти массированных ракетно-беспилотных ударов по Киеву не увенчался успехом. Неудачные атаки на Бахмут длились более 9 месяцев и не дали результатов. 9 мая Путин второй раз подряд провел Парад «Победы» в честь собственных поражений.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Парад «Победы» Путин провел в честь своих поражений — Минобороны Украины»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:38;
Корреспондент Министерство обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала мая ни один из пяти массированных ракетно-беспилотных ударов по Киеву не увенчался успехом. Неудачные атаки на Бахмут длились…".