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«Парад «Победы» Путин провел в честь своих поражений — Минобороны Украины

Мир 11:38   10.05.2023
Министерство обороны Украины
«Парад «Победы» Путин провел в честь своих поражений — Минобороны Украины Фото: пресс-служба Минобороны Украины

С начала мая ни один из пяти массированных ракетно-беспилотных ударов по Киеву не увенчался успехом. Неудачные атаки на Бахмут длились более 9 месяцев и не дали результатов. 9 мая Путин второй раз подряд провел Парад «Победы» в честь собственных поражений.

Автор: Министерство обороны Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Министерство обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала мая ни один из пяти массированных ракетно-беспилотных ударов по Киеву не увенчался успехом. Неудачные атаки на Бахмут длились…".