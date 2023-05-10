Скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні. Росія буде зупинена і розбита. Це потрібно робити як на полі бою, так і перед Спеціальним трибуналом для розслідування злочину агресії в Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 11:54;
Кореспондент Анджей Дуда, президент Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні. Росія буде зупинена і розбита. Це потрібно робити як на…".